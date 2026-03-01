Attacco all' Iran Israele colpisce quartier generale del regime a Teheran

L’esercito israeliano ha pubblicato un video che mostra un attacco contro un quartier generale del regime iraniano a Teheran. L’operazione è stata condotta recentemente e il filmato evidenzia l’azione militare. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sul numero di obiettivi colpiti o sulle eventuali conseguenze immediate. La notizia si basa sulle immagini rese pubbliche dall’esercito israeliano.

L’esercito israeliano ha diffuso un filmato di quello che ha definito un attacco al quartier generale del regime iraniano a Teheran. L’esplosione ha sollevato un’enorme colonna di fumo nel cielo e ha fatto tremare il terreno. Prima dell’attacco sulla capitale iraniana, Teheran ha lanciato missili contro obiettivi in Israele e negli Stati arabi del Golfo, dopo aver promesso una massiccia rappresaglia per l’uccisione della Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei da parte di Washington e Tel Aviv. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong... 🔗 Leggi su Lapresse.it

