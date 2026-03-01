Attacco all' Iran a Milano festeggiamenti e brindisi davanti al consolato della Repubblica Islamica

A Milano, alcune centinaia di persone si sono radunate davanti al consolato della Repubblica Islamica, con bandiere dell’Iran e di Israele. Durante l’evento, si sono svolti festeggiamenti e brindisi, attirando l’attenzione dei passanti e delle autorità presenti nella zona. La manifestazione ha coinvolto gruppi con diverse bandiere e ha visto momenti di celebrazione pubblica davanti all’edificio diplomatico.

A Milano alcune centinaia di persone con le bandiere dell’Iran e di Israele si sono radunate questo pomeriggio davanti al consolato generale della Repubblica Islamica di Iran per festeggiare l’attacco compiuto da Stati Uniti e Israele per rovesciare il regime degli ayatollah e l’uccisione della guida spirituale, Ali Khamenei. Canti, balli, brindisi e musica ad alto volume copre a malapena le persone che urlano a gran voce ‘avid shah’, viva lo scià in lingua persiana. Presenti in piazza anche alcuni esponenti della comunità ebraica milanese con il leader della comunità, Walker Meghnagi. Attacco a Teheran, Ass. Italia-Iran: "Quello non è un attacco, ma un aiuto umanitario" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

