Attacco all' aeroporto di Abu Dhabi un morto e 7 feriti
All'aeroporto internazionale Zayed di Abu Dhabi si è verificato un incidente che ha causato la morte di un cittadino asiatico e ha ferito altre sette persone. L'agenzia aeroportuale ha confermato l'evento senza fornire dettagli sulle circostanze. La polizia sta indagando sull'accaduto e ha già preso misure di sicurezza aggiuntive nell'area. Nessuna altra informazione ufficiale è stata rilasciata al momento.
L'agenzia aeroportuale di Abu Dhabi ha affermato che «un incidente» verificatosi all'aeroporto internazionale Zayed «ha provocato la morte di un cittadino asiatico e. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Vertice di Abu Dhabi, Putin non indietreggia: vuole tutto il Donbass. Kiev sotto attacco: almeno un morto e 4 feritiÈ iniziato venerdì il vertice a tre, ad Abu Dhabi, tra Stati Uniti, Ucraina e Russia.
Kiev e Kharkiv sotto assedio russo: un morto e 27 feriti nella notte. Proseguono i negoziati ad Abu DhabiL’offensiva russa non accenna a fermarsi, mentre continuano i negoziati ad Abu Dhabi per la fine della guerra tra Mosca e Kiev.
Tutti gli aggiornamenti su Abu Dhabi.
Temi più discussi: Media, 'attacco dell'Iran con droni all'aeroporto di Dubai'; Attacco all'Iran, in tutto il Medioriente voli sospesi: situaizone caotica all'aeroporto di Dubai; Medio Oriente, aerei e viaggiatori a terra a causa della guerra; Via tutti da Israele e Iran, nell’aria l’attacco a Teheran.
Attacchi iraniani con droni all’aeroporto di Dubai: danni e almeno un mortoA seguito di un attacco iraniano con dei droni a Dubai è stato colpito l’aeroporto, che ha subito dei danni. Dopo la rivelazione di Al Jazeera, sui social sono state diffuse le prime immagini dalla st ... ilfattoquotidiano.it
Attacco all'aeroporto di Dubai, drone iraniano colpisce lo scalo: persone evacuateAttacco all'aeroporto di Dubai, persone evacuate e voli sospesi. Un drone iraniano ha colpito l’aeroporto Internazionale di Dubai. Secondo ... msn.com
Dovrei partire martedì da Milano per Mahe via Abu Dhabi Con Etihad … Qualcuno ha notizie di questa compagnia - facebook.com facebook
Nuova ondata di attacchi dell' #Iran contro i paesi arabi. Esplosioni a Manama, Doha e Abu Dhabi #guerra #usa #israele #28febbraio #iltempoquotidiano x.com