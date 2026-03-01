Attacco all' aeroporto di Abu Dhabi un morto e 7 feriti

All'aeroporto internazionale Zayed di Abu Dhabi si è verificato un incidente che ha causato la morte di un cittadino asiatico e ha ferito altre sette persone. L'agenzia aeroportuale ha confermato l'evento senza fornire dettagli sulle circostanze. La polizia sta indagando sull'accaduto e ha già preso misure di sicurezza aggiuntive nell'area. Nessuna altra informazione ufficiale è stata rilasciata al momento.