Un rappresentante dell’associazione Italia-Iran ha dichiarato che l’azione a Teheran non si tratta di un attacco, ma di un intervento umanitario. Ha aggiunto che l’obiettivo non è colpire il paese, ma il regime guidato dall’Ayatollah. La posizione è stata espressa in risposta alle recenti operazioni che si sono svolte nella capitale iraniana. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.

Home > Video > "Questo non è un attacco all'Iran, è un attacco al regime di Ayatollah e noi come popolo lo consideriamo come un aiuto umanitario, perché senza questo intervento, senza questo aiuto il popolo iraniano a mani nude non ce la fa, perché davanti a sé trova un regime che non ha paura delle conseguenze, continua a massacrare il popolo. L'abbiamo già visto, in un percorso solo di due giorni, più di 40.000 persone uccise. Il numero esatto non lo sappiamo ancora perché anche questi numeri, queste immagini, sono uscite dal paese da una censura incredibile, quindi sapremo soltanto dopo la caduta del regime tutti questi crimini che l'hanno fatto durante questi 47 anni".

