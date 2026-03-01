Atm depone due mazzi di fiori per le vittime

Ieri mattina, Atm ha deposto due mazzi di fiori in via Vittorio Veneto, all’angolo con via Lazzaretto, nel luogo dove venerdì pomeriggio si è verificato il deragliamento del tram 9 e l’incidente che ha coinvolto anche le vetrine di un negozio. L’atto è stato compiuto in ricordo delle persone coinvolte nell’incidente.

Ieri mattina Atm ha deposto due mazzi di fiori in via Vittorio Veneto, all’altezza dell’incrocio con via Lazzaretto, in coincidenza del punto in cui, venerdì pomerggio, poco dopo le 16, è avvenuto il deragliamento del tram 9 e il successivo schianto contro le vetrine di un negozio. Due mazzi, uno per ognuna delle vittime: Ferdinando Favia, 60 anni, e Abdou Karim Toure, senegalese di 56 anni. "Il cordoglio di Atm": questo si leggeva sui biglietti di accompagnamento. Dello stesso tenore le parole di Alberto Zorzan, amministratore delegato di Atm: "Vogliamo rinnovare il nostro cordoglio per le due vittime di questo gravissimo incidente e la nostra vicinanza alle persone ferite (54 in tutto ndr) e coinvolte, anche al nostro tranviere, da subito a disposizione della magistratura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Atm depone due mazzi di fiori per le vittime Crans-Montana, Tajani sul luogo della tragedia depone corona di fioriUna visita silenziosa, carica di emozione e rispetto, ha segnato la giornata di oggi a Crans-Montana. Federica Torzullo, folla ai funerali: mazzi di fiori e palloncini coloratiUn silenzio irreale ha avvolto oggi la comunità di Anguillara Sabazia, riunita per dare l’estremo saluto a Federica Torzullo, la donna di quarantun... Contenuti e approfondimenti su Atm depone. Temi più discussi: Atm depone due mazzi di fiori per le vittime; Tram deragliato a Milano, circolazione ripresa e fiori per le vittime dell'incidente. FOTO; Incidente tram Milano, due feriti in rianimazione. Acquisiti i video delle telecamere. Tram deragliato, dal malore del conducente al sistema di frenata: perché il mezzo Atm si è schiantato contro il palazzo. La verità dall'inchiestaÈ nel malore del conducente e nel funzionamento del sistema automatico di frenata che si concentra ora l'inchiesta sul deragliamento del Tramlink della linea 9 avvenuto ieri in ... leggo.it Tram deragliato a Milano: fiori bianchi Atm su luogo incidente a MilanoDue mazzi di fiori bianchi, tra cui rose e calle, sono stati portati da ... msn.com