Atletica Falocchi vola a 2.30! Dosso davanti a Doualla niente super crono Dallavalle davanti a Diaz bravo Randazzo

Al PalaCasali di Ancona si sono conclusi i Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica, con la seconda giornata che ha visto la vittoria di Falocchi nel salto con l'asticella a 2.30 metri. Dosso si è piazzato davanti a Doualla nella gara di velocità, mentre Dallavalle ha superato Diaz nel salto in alto. Randazzo ha ottenuto un buon risultato nella gara di mezzofondo.

60 METRI (FEMMINILE) – Si aspettava il tempo a effetto, dopo che Zaynab Dosso aveva corso in 6.99 a Torun diventando la prima italiana a scendere sotto i sette secondi. In finale la Campionessa d’Europa ha avuto un alto tempo di reazione (0.183) e in fase di accelerazione non si è espressa al meglio, chiudendo in 7.10 dopo il 7.09 firmato in batteria. Alle spalle della sprinter emiliana si è piazzata la 16enne Kelly Ann Doualla, che ha chiuso in 7.21, a due centesimi dal personale e a un solo centesimo dal minimo per i Mondiali Indoor. Aurora Berton ha completato il podio (7.31), da rilevare l’infortunio occorso ad Alice Pagliarini nel giorno del suo ventesimo compleanno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, Falocchi vola a 2.30! Dosso davanti a Doualla, niente super crono. Dallavalle davanti a Diaz, bravo Randazzo Leggi anche: LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Dosso vince in controllo, sfida Dallavalle-Diaz LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: scocca l’ora di Dosso, duello Dallavalle-DiazLa donna più attesa del giorno sarà Zaynab Dosso, che domenica scorsa è diventata la prima donna italiana a scendere sotto i sette secondi sui 60... Altri aggiornamenti su Atletica. Argomenti discussi: Assoluti Indoor: Falocchi Guida gli Uomini Lombardi. Christian Falocchi entra nell’elite mondiale! Misura da big agli Assoluti, l’Italia riabbraccia un talento dell’altoChristian Falocchi si è reso protagonista di una prestazione a effetto in apertura dell'ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti Indoor di ... oasport.it Falocchi, 2,30 agli Assoluti: minimo per i Mondiali IndoorDopo aver centrato il suo obiettivo, Falocchi ha tentato anche i 2,33 metri, senza successo, decidendo poi di ritirarsi con soddisfazione. it.blastingnews.com