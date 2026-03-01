Atalanta senza energie | brutto ko contro un Sassuolo in dieci uomini per oltre settanta minuti

L’Atalanta ha subito una pesante sconfitta contro il Sassuolo, che ha giocato in dieci uomini per oltre settanta minuti. La squadra bergamasca, dopo le fatiche di mercoledì in Champions League contro il Borussia Dortmund e le assenze di Ederson, De Ketelaere e Raspadori, ha mostrato segni di stanchezza. La partita si è conclusa con il Sassuolo che ha ottenuto i tre punti.

Bergamo, 1 marzo 2026 – Le fatiche accumulate mercoledì nella rimonta in Champions League contro il Borussia Dortmund e le assenze pesanti dei vari Ederson, De Ketelaere e Raspadori presentano il conto, forse inevitabile, all' Atalanta. Bergamaschi sconfitti al Mapei Stadium di Reggio Emilia per 2-1 da un eroico Sassuolo, che ha giocato in dieci dal 15' per un rosso diretto al centravanti Pinamonti reo di un intervento pericoloso su Djimsiti. Nonostante l'inferiorità numerica i neroverdi emiliani di Fabio Grosso sono riusciti a segnare al 23' da corner di Laurientè, su dormita della difesa nerazzurra, con tocco di Konè a un metro dalla porta vuota e poi a raddoppiare a metà secondo tempo su ripartenza con giocata ancora di Laurientè a smarcare Thortsvedt, autore di un tiro a giro imparabile da fuori area.