Assoluti Indoor Ayomide Folorunso 4ª nei 400 metri

Nella finale dei 400 metri indoor, Ayomide Folorunso si è piazzata al quarto posto. L’atleta, considerata tra le favorite, non è riuscita a conquistare il podio e si è fermata a pochi decimi dalla medaglia. La gara si è svolta senza ulteriori incidenti, con i concorrenti che hanno completato il percorso in tempi variabili.

Non riesce a vincere nella finale dei 400 femminili Ayomide Folorunso, l'atleta più attese alla vigilia nei 400 metri. Agli Assoluti Indoor di Modena, in diretta su SportFace, l'atleta 29enne prova a forzare il blocco partendo fortissima dalla terza corsia. Nonostante il gap della curva, la campionessa azzurra passa ai 200 in 24.51, nettamente davanti e con diversi metri di vantaggio sulle avversarie. Uno sforzo che però presenta il conto ad Ayomide nel rettilineo conclusivo, dove viene progressivamente risucchiata e poi superata. È quello il momento di Eloisa Coiro, che aveva già iniziato la sua rimonta insieme ad Alessandra Bonora. L'ottocentista attacca addirittura in curva e va a vincere con il tempo finale di 52.