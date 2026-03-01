Assalto alla promozione Monza i giorni della verità

A Monza, durante il mese di marzo, si svolge un assalto alla promozione che interessa la squadra e i tifosi. I giorni più importanti sono quelli che potrebbero determinare il risultato finale della stagione, con numerosi incontri tra le squadre in lotta. Gli allenatori considerano questo periodo cruciale per le decisioni tattiche e strategiche, mentre il calendario si riempie di partite decisive.

Marzo, il mese della primavera e dei grandi rinnovamenti. Marzo, anche noto come il mese "pazzo". E marzo, infine che a livello calcistico gli allenatori definiscono "mese decisivo per delineare le sorti della stagione". Tutte definizioni che calzano a pennello sul momento del Monza, ora di nuovo primo in classifica insieme al Venezia. A partire dalla voglia, sempre più forte, di tornare in Serie A facendosi strada in un campionato assolutamente combattuto in vetta, dove i biancorossi reduci dall'ottimo successo sull'Entella si giocano punto a punto la promozione diretta. E nelle prossime tre settimane, da oggi alla pausa Nazionali, gli...