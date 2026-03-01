Ask AI su Samsung Internet | scoperta la funzione che risponde alle tue domande

Su Samsung Internet è stata scoperta una nuova funzione chiamata Ask AI che permette agli utenti di porre domande direttamente nel browser. Questa funzionalità utilizza l'intelligenza artificiale per rispondere alle richieste degli utenti, integrandosi nelle attività di navigazione quotidiana. La novità riguarda l’uso dell’IA come assistente durante la navigazione, senza bisogno di applicazioni esterne o strumenti aggiuntivi.

L’intelligenza artificiale non è più solo un’aggiunta cosmetica alle app che usiamo ogni giorno. Sta diventando il tessuto connettivo di ogni esperienza digitale, dalla ricerca alla messaggistica, fino alla navigazione web. E Samsung, che con il suo browser proprietario raccoglie milioni di utenti soprattutto sui dispositivi Galaxy, sembra pronta a fare un passo deciso in questa direzione. Nelle ultime ore è emersa una scoperta interessante: nel codice di una versione di sviluppo di Samsung Internet è stata individuata una funzione chiamata Ask AI. La segnalazione arriva da Android Authority, che attraverso un’analisi tecnica del pacchetto applicativo (il cosiddetto APK teardown) ha scovato stringhe e riferimenti a questa feature ancora non annunciata ufficialmente. 🔗 Leggi su Screenworld.it

