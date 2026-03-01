Ascolti Tv serata finale di Sanremo 2026 con Carlo Conti e Laura Pausini | i dati Auditel in aggiornamento

Nella serata di sabato 28 febbraio 2026, la finale del Festival di Sanremo è stata trasmessa in diretta con Carlo Conti e Laura Pausini. Gli ascolti televisivi sono stati rilevati e i dati Auditel sono in fase di aggiornamento. La manifestazione ha coinvolto un vasto pubblico e le cifre ufficiali saranno disponibili a breve.