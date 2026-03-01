Ascolti TV Sabato 28 Febbraio 2026 Sanremo al 68.6% 10,7 mln

Sabato 28 febbraio 2026, Rai1 ha trasmesso la serata finale del Festival di Sanremo, che ha registrato un ascolto del 68,6% con circa 10,7 milioni di spettatori. Prima dell’evento principale, è andata in onda l’anteprima Sanremo Start, trasmessa dalle 20:43 alle 21:40. La serata si è conclusa con l’ultima parte di spettacolo, portando a termine la programmazione dedicata alla manifestazione musicale.

Nella serata di ieri, sabato 28 febbraio 2026, Rai1 ha trasmesso la serata finale del Festival di Sanremo, dopo l’anteprima Sanremo Start dalle 20:43 alle 21:40, seguita da 11.757.000 spettatori – 53,2% di share. La finale, in onda dalle 21:45 alle 1:59, ha raccolto complessivamente 10.748.000 spettatori – 68,6% di share. La trasmissione si è articolata in due parti: la prima parte dalle 21:45 alle 23:33 ha registrato 13.299.000 spettatori – 64,4%, mentre la seconda parte dalle 23:39 alle 1:59 ha interessato 8.757.000 spettatori – 74,4%. Su Canale5, il film Benvenuti al Sud ha raccolto 1.194.000 spettatori – 6% di share. Rai2, Speciale TG2 Post ha interessato 533. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

