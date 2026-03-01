Sabato 28 febbraio 2026, gli ascolti televisivi hanno visto protagonisti diversi programmi, tra cui la finale di Sanremo 2026, la replica di Benvenuti al Sud e il film Il delitto di Avetrana. La serata ha attirato numerosi telespettatori e ha acceso il confronto tra le diverse proposte, con risultati che hanno evidenziato le preferenze del pubblico in questa fascia oraria.

Sanremo pigliatutto nella giornata di sabato 28 febbraio per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel hanno visto la Rai vincere davanti a Mediaset in prima serata con la serata finale del Festival condotto da Carlo Conti e Laura Pausini, nell’access prime time con il Primafestival e nel preserale con L’Eredità. Ecco tutti i dati Auditel della giornata. Ascolti tv 28 febbraio: chi ha vinto tra Sanremo 2026, Benvenuti al Sud e il delitto di Avetrana Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa: Rai1, Festival di Sanremo (21:45-1:59): 10.748.000 spettatori (68. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ascolti tv ieri sabato 28 febbraio chi ha vinto tra Sanremo 2026, Benvenuti al Sud e il delitto di Avetrana

Ascolti tv sabato 28 febbraio: Sanremo 2026, Benvenuti al Sud, SonicASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 28 febbraio2026? Su Rai 1 è andato in onda il Festival di Sanremo 2026.

Ascolti tv ieri mercoledì 25 febbraio chi ha vinto tra Sanremo 2026, Tre di troppo e Chi l'ha vistoLa Rai centra il tris nella giornata di mercoledì 25 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv.

Aggiornamenti e notizie su Ascolti

Temi più discussi: Ascolti tv ieri sabato 21 febbraio chi ha vinto tra L'Eredità, C'è Posta per Te, Olimpiadi e In altre parole; Ascolti tv ieri sera sabato 21 febbraio: Maria De Filippi domina e ‘doppia’ Marco Liorni; Ascolti tv 21 febbraio: chi ha vinto tra C'è posta per te e L'eredità, i dati di PrimaFestival, Scotti e De Martino; Ascolti TV 21 febbraio 2026, C’è posta per te contro L'eredità: De Filippi torna a vincere, ecco i dati auditel.

Ascolti tv sabato 28 febbraio: Sanremo 2026, Benvenuti al Sud, SonicAscolti tv 28 febbraio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Ascolti Tv serata finale di Sanremo 2026 con Carlo Conti e Laura Pausini: i dati Auditel in aggiornamentoGli ascolti tv della finale del Festival di Sanremo 2026: tutti i dati Auditel, spettatori e share, di sabato 28 febbraio 2026 ... fanpage.it

"Di Gregorio non ascolti le critiche" Zoff prova a tranquillizzare il portiere della Juventus, che rischia il suo posto dopo le ultime prestazioni deludenti L'ex leggenda della Juve ha anche ribadito che gli attaccanti bianconeri non aiutano Yildiz: "L'assenza d - facebook.com facebook

Crescono gli ascolti di #Sanremo 2026 che, nella quarta serata (quella delle cover), ha incollato davanti la tv 10.789.000 telespettatori (65,6% di share). x.com