Ascolti tv 28 febbraio 2026 | Sanremo 2026 68.6% Benvenuti al Sud 6% Prima Festival 40.4% La Ruota della Fortuna 14.2% | Dati Auditel

Sabato 28 febbraio 2026, i dati Auditel mostrano che Sanremo 2026 ha ottenuto il 68,6% di share, mentre Benvenuti al Sud si è fermato al 6%. Prima Festival ha registrato il 40,4%, e La Ruota della Fortuna il 14,2%. La serata ha visto una sfida tra Rai 1 e Canale 5, con i rispettivi programmi in prima serata.

Ascolti tv sabato 28 febbraio 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Sanremo 2026” contro “Benvenuti al Sud“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 28 febbraio 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Sfida Rai1 vs Canale 5: “Sanremo 2026” contro “Benvenuti al Sud”. Chi ha vinto? Rai 1: Sanremo 2026, la finale del Festival della Canzone Italiana condotto da Laura Pausini e Carlo Conti ha incollato alla tv 10.748.000 spettatori pari al 68. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

La classifica finale del Festival di Sanremo 2026: 1. Sal Da Vinci - "Saremo io e te" 2. Sayf - "Tu mi piaci" 3. Ditonellapiaga - "Che fastidio!" 4. Arisa - "Magica favola" 5. Fedez e Masini - "Male necessario" 6. Nayt - "Prima che" 7. Fulminacci - "Stupida Sfortun - facebook.com facebook

