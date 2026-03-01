Asanji | Mi piace come gioca Balotelli Il sogno più grande è ovviamente giocare a San Siro

L’attaccante del Milan ha dichiarato di apprezzare il modo di giocare di Balotelli e ha espresso il desiderio di giocare a San Siro. Ha inoltre parlato del suo sogno di indossare la maglia rossonera. Le sue parole si sono concentrate sulle preferenze personali e sulle ambizioni legate alla carriera calcistica. Non sono stati fatti altri commenti o approfondimenti sul percorso professionale.

"L'inverno scorso il Milan è arrivato offrendomi un contratto e riconoscendo le mie qualità. Mi hanno detto di avere potenziale per poter giocare in questa squadra e mi hanno mostrato un progetto molto bello, non potevo rifiutare: il Milan è un grandissimo club e sono molto contento di essere qui, sperando di poter mostrare le mie qualità". Queste le parole dell'attaccante del Milan Futuro Levis Asanji ai canali ufficiali del club: "Inizialmente non potevo credere che il Milan fosse interessato a me, si tratta di un club molto importante e non tutti hanno l'opportunità di mostrare loro cosa puoi diventare. Io e i miei genitori, non appena lo abbiamo saputo, siamo rimasti molto felici e orgogliosi.

