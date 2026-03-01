Ieri si sono svolti gli Art Director Guild Awards, che hanno premiato i migliori professionisti nel settore delle scenografie e del design cinematografico dell’anno 2025. Tra i vincitori figurano i film ‘Frankenstein’ e ‘Una battaglia dopo l’altra’, che hanno ottenuto riconoscimenti nelle rispettive categorie. La cerimonia ha coinvolto numerose squadre di art director e scenografi provenienti da tutto il settore cinematografico.

Si sono conclusi ieri gli Art Director Guild Awards, che hanno visto premiare le migliori maestranze cinematografiche dell’anno 2025. La capacità di creare mondi plastici con l’utilizzo di tutti i mezzi cinematografici, orchestrati dalla regia, è al centro del riconoscimento. In questa edizione 2026 i titoli a trionfare sono Una battaglia dopo l’altra e Frankenstein. Scopriamo tutti i vincitori della serata. Frankenstein, One Battle After Another e I Fantastici Quattro: Primi Passi hanno vinto i massimi riconoscimenti cinematografici alla 30a edizione degli Art Directors Guild (IATSE Local 800) Excellence in Production Design Awards. I premi sono stati consegnati sabato sera all’InterContinental Los Angeles Downtown. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Art Director Guild Awards: trionfa ‘Frankenstein’ e ‘Una battaglia dopo l’altra’

Critics Choice Awards 2026, trionfa ‘Una battaglia dopo l’altra’: le foto della serataAssegnati nella notte tra il 4 e il 5 gennaio a Santa Monica (California) i Critics Choice Awards 2026, i premi cinematografici annualmente assegnati...

Da Una battaglia dopo l’altra a Frankenstein, tutti i vincitori dei BAFTA 2026Ieri sera si è svolta la cerimonia di premiazione dei BAFTA 2026: ecco cosa è accaduto durante la serata e tutti i vincitori.

Altri aggiornamenti su Art Director Guild.

Temi più discussi: Set Decorators Society of America Awards: i vincitori della sesta edizione; ‘Frankenstein,’ ‘One Battle After Another’ and ‘The Fantastic Four: First Steps’ Take Top Film Prizes at Art Directors Guild Awards; Tron: Ares, svelato il ritorno scartato di Cillian Murphy nei nuovi concept art.

30th Art Directors Guild (ADG) Awards: ‘Frankenstein,’ One Battle After Another,’ ‘Severance’ and MoreThe 30th Annual Art Directors Guild (ADG, IATSE Local 800) awards, honoring excellence in production design have given their top prizes to Frankenstein, One Battle After Another, Severance and ... awardswatch.com

Art Directors Guild Awards Like the Look of 'Frankenstein' and 'One Battle After Another'Frankenstein, The Fantastic Four: First Steps and One Battle After Another have won the top feature-film awards at the Art Directors Guild's 30th annual Excellence in Production Design Awards, ... msn.com

Bright Light Fine Art (@blfafans) - facebook.com facebook