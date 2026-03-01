Arriva in WWE | il segreto meglio custodito dello spettacolo

Durante l’Elimination Chamber, Danhausen ha fatto il suo ingresso in WWE, segnando l’inizio di un nuovo capitolo per lo spettacolo. L’evento ha visto il debutto del wrestler, creando subito interesse tra i fan. La sua presenza in questa occasione ha attirato l’attenzione, aprendo la strada a future apparizioni nel roster della WWE.

l’ingresso di danhausen in wwe durante l’elimination chamber segna l’avvio di un percorso destinato a durare nel tempo. la conferma dell’accordo arriva subito dopo la scadenza del contratto con la AEW, aprendo la strada a una presenza stabile e a una trattativa di lungo periodo all’interno della compagnia di stanford. la rivelazione è avvenuta dopo settimane di attesa su una cassa metallica: i general manager nick aldris e adam pearce hanno aperto il contenitore per dare spazio a una bara, mentre fan e pubblico reagivano con stupore e mix di applausi e fischi. l’ingresso è stato accompagnato da una musica d’ingresso nuova e da un look gotico che ha segnato una transizione evidente nel personaggio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

