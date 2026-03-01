Arisa annuncia il Live Tour | si parte il 25 novembre da Torino

Arisa ha annunciato un nuovo Live Tour che partirà il 25 novembre da Torino. La cantante sarà in concerto in diverse città italiane, proseguendo così la promozione del suo ultimo progetto musicale. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali dell’artista, che ha condiviso le date e le tappe del tour in programma. La serie di spettacoli si concluderà nel prossimo mese.

SANREMO – Mentre l’avventura di Arisa a Sanremo con “Magica Favola” la vede nella Top 5 degli artisti più votati delle serate di martedì e giovedì, la data di Milano del LIVE PREMIÈRE raggiunge il sold out e lei annuncia il LIVE TOUR, dieci nuove date che da novembre la porteranno nei principali teatri italiani. Biglietti disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. Nella scaletta dei nuovi appuntamenti, prodotti da Friends & Partners, accanto ai brani che hanno segnato il percorso artistico di Arisa – da Sincerità a La notte, fino a Controvento, vincitrice del Festival di Sanremo 2014 – troveranno spazio anche il brano in gara al Festival e le nuove canzoni contenute nel suo nuovo album “Foto mosse”, in uscita il 17 aprile. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

