Arianna Fontana scatenata a San Siro | parte il coro dell' Inter e lei non si trattiene

Arianna Fontana si è presentata sugli spalti di San Siro durante la partita tra Inter e Genoa, portando con sé l’entusiasmo per il record di medaglie olimpiche ottenuto a Milano-Cortina 2026. La campionessa di short track ha partecipato al coro dei tifosi, mostrando tutta la sua partecipazione durante l’incontro. La sua presenza ha attirato l’attenzione tra i fan presenti allo stadio.

Tifosa speciale a San Siro per Inter-Genoa: sugli spalti anche Arianna Fontana, fresca del record di medaglie olimpiche conquistato a Milano-Cortina 2026. La campionessa valtellinese è stata premiata da Javier Zanetti con una targa speciale e, al via dei cori nerazzurri, non ha nascosto tutta la sua fede nerazzurra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Arianna Fontana scatenata a San Siro: parte il coro dell'Inter e lei non si trattiene L'Inter celebra Arianna Fontana a San SiroApplausi, cori e una maglia speciale con il numero 14 consegnata al centro del campo di San Siro prima di Inter-Genoa: così l'Inter ha celebrato...