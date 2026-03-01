Antonio Tajani dice che l’Iran ha provocato l’attacco di Israele e Stati Uniti

Il governo italiano ha espresso per la prima volta una posizione chiara sull’attacco a Israele e agli Stati Uniti, accusando l’Iran di aver provocato l’evento. La dichiarazione, fatta da un rappresentante ufficiale, segnala una presa di posizione decisa e critica nei confronti di Teheran. Finora, le autorità italiane avevano mantenuto un atteggiamento di silenzio, ma questa volta hanno chiaramente puntato il dito contro l’Iran.

Finora i membri del governo italiano, a partire dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, hanno perlopiù evitato di commentare nel merito l’attacco di Israele e Stati Uniti contro l’Iran. Sabato la presidenza del Consiglio si è limitata a far uscire due note in cui Israele e Stati Uniti non venivano nemmeno nominati, e in cui si diceva genericamente che Meloni stava seguendo «gli sviluppi in Medio Oriente» e tenendo sotto controllo la sicurezza degli italiani nella zona. Il primo a esporsi in modo compiuto è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani (d’altra parte il tema è di sua competenza), che ha parlato in modo molto critico dell’Iran e ha detto che ha provocato l’attacco di Israele e Stati Uniti: «Noi diciamo innanzitutto che è inaccettabile che l’Iran costruisse la bomba atomica e che incrementasse il numero di missili. 🔗 Leggi su Ilpost.it

