Un nuovo allarme antiterrorismo è stato diffuso riguardo ai punti sensibili negli Stati Uniti e in Israele. La circolare del ministro dell’interno evidenzia particolare attenzione ai centri culturali e alle sedi diplomatiche, mentre si è tenuto un vertice del Comitato competente. La comunicazione mira a rafforzare la sorveglianza e la sicurezza in queste aree considerate a rischio.

Sedi diplomatiche, consolati, luoghi di culto, centri culturali. In poche ore la mappa dei «punti sensibili» statunitensi, israeliani e iraniani in Italia è tornata sotto una lente più stretta: più uomini, più mezzi, più attenzione. L’ordine è scattato con una «circolare urgente» del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, diramata sabato mattina mentre i missili di Stati Uniti d’America e Israele martellavano Teheran. È un innalzamento del dispositivo in chiave antiterrorismo che non nasce da un segnale specifico intercettato sul territorio nazionale. Non c’è, allo stato, un allarme concreto registrato in Italia. Ma proprio nelle crisi ad alta intensità la regola è ridurre l’incertezza: aumentare visibilità e controllo, rafforzare i presìdi, rendere più fitta la rete di vigilanza dove l’esposizione è maggiore. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Antiterrorismo, alert sui punti sensibili Usa e israeliani

Scala, debutta l’alert: avvertimento agli spettatori sui contenuti sensibili(Adnkronos) – Per la prima volta al Teatro alla Scala debutta l'alert per gli spettatori che li mette in guarda su eventuali contenuti sensibili...

Guerra in Iran: obiettivi sensibili israeliani e Usa blindati a Firenze e Pisa. I piani delle prefettureLa prefettura di Firenze ha fatto innalzare l’attenzione sugli obiettivi sensibili a seguito dell’intervento militare in Iran.

Tutto quello che riguarda Antiterrorismo

Argomenti discussi: Vertice con Meloni a Palazzo Chigi. Il Governo: impegno per la stabilità in Medio Oriente; Attacco all'Iran: a Roma innalzata sicurezza per il Ghetto, obiettivi sensibili e ambasciate.