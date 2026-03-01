Anthropic i dilemmi dell’IA e le lezioni per l’Italia La versione del gen Giancotti

Nelle ultime settimane, il Dipartimento della Difesa americano e Anthropic, azienda specializzata in intelligenza artificiale fondata da Dario Amodei, sono stati coinvolti in un confronto sulla regolamentazione e l’uso delle tecnologie generative per la sicurezza nazionale. La disputa riguarda le modalità di impiego di queste applicazioni e le implicazioni che ne derivano, portando alla luce i dilemmi etici e pratici legati allo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Il braccio di ferro tra il Pentagono e Anthropic segna uno sviluppo senza precedenti nel rapporto tra l’apparato militare statunitense e la Silicon Valley. Pesano le implicazioni politiche, il posizionamento strategico delle aziende dell’IA e la ridefinizione degli equilibri industriali nella competizione tecnologica globale. A loro volta tornano centrali temi come il controllo umano, i limiti etici e la governance dell’intelligenza artificiale. L’intervista di Airpress al generale Fernando Giancotti Nelle ultime settimane, il Dipartimento della Difesa americano e Anthropic, l’azienda specializzata in applicazioni di intelligenza artificiale di Dario Amodei, sono stati al centro di un braccio di ferro riguardo l’impiego delle tecnologie generative per scopi di sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Formiche.net

I confini dell’IA: perché ora Anthropic è disposta a bloccare ogni accordo con il PentagonoAnthropic, società fondata da Dario Amodei ha spiegato di essere pronta a rinunciare ai contratti con il Pentagono ... fanpage.it

Anthropic sfida il Pentagono sull’IA: no a sorveglianza di massa e armi autonome«Riteniamo che, in una serie limitata di casi, l’AI possa minare, anziché difendere, i valori democratici». Con questa presa di posizione pubblica, Anthropic risponde all’ultimatum del Pentagono: auto ... msn.com

