La Sovrintendenza ha respinto la richiesta di installazione di una nuova antenna Vodafone in zona montana. Il sindaco ha risposto dicendo che non accetterà questa decisione e ha annunciato che continuerà a opporsi. La questione riguarda un progetto di rete che coinvolge l’area e ha suscitato reazioni da parte delle autorità locali. La disputa si concentra sulla volontà di procedere con l’installazione e le rispettive posizioni ufficiali.

La Sovrintendenza boccia l’installazione di una nuova antenna Vodafone. E il sindaco tuona: "Non ci sto. Il telefono può salvare la vita". L’amministrazione comunale aveva infatti raggiunto un risultato strategico: l’inserimento di un nuovo palo con antenna finanziato con fondi Pnrr. Un’infrastruttura condivisa con Inwit Vodafone Italia e FiberCop, progettata in una posizione capace di portare finalmente copertura a Farnocchia — oggi completamente priva di rete mobile e dati — a Volegno e, con buone probabilità, anche a Mulina e Pomezzana. In conferenza dei servizi tutti gli enti coinvolti si sono espressi favorevolmente e dato il silenzio assenzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Antenna in montagna. La Sovrintendenza dice no. Il sindaco: "Non ci sto"

Sharon Osbourne vuole diventare sindaco di Birmingham: “Ci sto pensando seriamente”Sembra che nel futuro di Sharon Osbourne ci sarà spazio per la politica, stando alle dichiarazioni degli ultimissimi giorni secondo le quali la...

Il sindaco ci ricasca: «Colón meglio della Fenice, lo dice ChatGpt»Brugnaro aveva ritrattato le sue dichiarazioni, ma oggi è tornato a difenderle, basandosi sul software di intelligenza artificiale.

Una raccolta di contenuti su Antenna.

Discussioni sull' argomento Antenna in montagna. La Sovrintendenza dice no. Il sindaco: Non ci sto; La Val di Fassa porta la montagna in TV; Benoît Chamoux, un corridore sugli Ottomila; L’antenna di telefonia è un investimento sul futuro, non un capriccio politico.

Sanremo 2026, a Serena Brancale i premi Lucio Dalla e Tim https://www.antennasud.com/sanremo-2026-a-serena-brancale-i-premi-lucio-dalla-e-tim/ facebook