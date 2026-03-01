Un nuovo corridoio ecologico è stato istituito in città, dotato di dissuasori sonori e cartelli per sensibilizzare gli automobilisti. Questa iniziativa mira a proteggere animali selvatici come caprioli, ricci, tassi e volpi, che sempre più frequentemente si trovano a dover attraversare le aree urbane. La presenza di questi dispositivi vuole facilitare il passaggio e ridurre i rischi in città.

Sempre più spesso gli animali selvatici, come caprioli, ricci, tassi e volpi, sono costretti a confrontarsi con la continua urbanizzazione della città, che riduce e frammenta i loro habitat naturali. Proprio per questo, sulla strada provinciale è stato realizzato per la prima volta un corridoio ecologico, frutto della sensibilità e della collaborazione dei costruttori delle nuove residenze. L'intervento ha previsto l'installazione di cartelli stradali che segnalano la presenza di fauna selvatica, oltre a dissuasori sonori e luminosi pensati per rallentare l'attraversamento degli animali.

© Ilgiorno.it - Animali selvatici in città. Un corridoio ecologico con dissuasori sonori e cartelli per automobilisti

Bosco Incoronata: ok al progetto da 1,1 milioni per parcheggio, picnic e corridoio ecologicoE’ stato ammesso al finanziamento il progetto presentato dall’Amministrazione Comunale, candidato ad un avviso pubblico della Regione Puglia inerente...

Bilancio Polizia provinciale. In un anno 450 incidenti con animali selvaticiSe l’anno appena iniziato vedrà il numero uno della Polizia provinciale commissario capo Piermario Pollieno impegnato anche nel prestigioso - e...

