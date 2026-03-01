Andrea Panizza è campione del mondo di canottaggio indoor

Andrea Panizza, atleta delle Fiamme Gialle e della Canottieri Moto Guzzi, si è laureato campione del mondo di canottaggio indoor. Sulla distanza dei mille metri, ha conquistato il titolo con un tempo di 2’38”00, stabilendo anche il nuovo record mondiale. Qualche giorno prima, aveva ottenuto un argento alle Olimpiadi di Parigi.

