Anche l' ex presidente Ahmadinejad ucciso nei bombardamenti di Usa e Israele

L'agenzia di stampa iraniana ILNA ha riferito che l'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad è stato ucciso in un attacco aereo avvenuto nel quartiere di Narmak, a est di Teheran. L'attacco è stato condotto da forze israeliane e statunitensi. Nessun'altra informazione è stata fornita sui dettagli dell'operazione o sulle circostanze dell'evento.

Iran, Arafi sostituisce Khamenei. E Pezeshkian chiama alla guerra i musulmani L'agenzia di stampa iraniana ILNA (Agenzia per le notizie dei lavoratori iraniani) ha annunciato l'uccisione dell'ex presidente della Repubblica Mahmoud Ahmadinejad in un attacco aereo congiunto israeliano-americano avvenuto nel quartiere di Narmak, a est di Teheran. Secondo ILNA, Ahmadinejad - che ha servito come presidente durante i mandati nono e decimo (2005-2013) - "è stato martirizzato a seguito dell'aggressione del regime sionista e degli Stati Uniti contro il Paese". Le informazioni preliminari indicano che l'attacco ha colpito specificamente la zona residenziale di Narmak, inclusa l'abitazione dell'ex presidente, causando la sua morte insieme a quella di diversi accompagnatori e collaboratori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Morto nei raid anche ex presidente Ahmadinejad. Pasdaran: Colpita portaerei Usa Lincoln con 4 missili Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) ha rivendicato ufficialmente l'attacco con quattro missili balistici contro la portaerei

Teheran conferma la morte di Khamenei. I media: 'L'ex presidente Ahmadinejad ucciso nel primo attacco'

Anche l'ex Presidente della Repubblica islamica Mahmoud #Ahmadinejad è morto nel primo attacco condotto da #Israele e Stati Uniti sulla capitale #Teheran. Lo riferisocno media iraniani e israeliani.

Morto negli attacchi israeliani l'ex presidente iraniano #Ahmadinejad #Iran #Teheran #Tehran