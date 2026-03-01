Anche il questore di Roma bloccato a Dubai
Il questore di Roma, Roberto Massucci, si trovava a Dubai per motivi personali quando è stato bloccato nel Paese. La sua presenza a Dubai si è protratta oltre il previsto, impedendogli di tornare in Italia. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità italiane, che si sono occupate del caso. Massucci si trova attualmente in una situazione di stallo nel Paese.
L'Italia sa sempre coprirsi di ridicolo anche durante le tragedie: il nostro Ministro della Difesa bloccato a Dubai. Che ci faceva?Da anni dico che l'Italia non esiste più come nazione e come soggetto politico e ora ne abbiamo una conferma, ma nel peggiore dei modi.
Vip italiani bloccati a Dubai: Roberto Mancini, BigMama, D'Ambrosio e il questore di Roma. Chi sono e come stannoDalla cantante BigMama all'ex commissario tecnico Roberto Mancini, dall'ex difensore dell'Inter Danilo D'Ambrosio ... msn.com
