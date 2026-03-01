Anche il questore di Roma bloccato a Dubai

Il questore di Roma, Roberto Massucci, si trovava a Dubai per motivi personali quando è stato bloccato nel Paese. La sua presenza a Dubai si è protratta oltre il previsto, impedendogli di tornare in Italia. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità italiane, che si sono occupate del caso. Massucci si trova attualmente in una situazione di stallo nel Paese.