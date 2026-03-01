Amiens SC-Troyes lunedì 02 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Lunedì 2 marzo 2026 alle 20:45 si sfidano Amiens SC e Troyes in una partita di calcio. Il St. Etienne ha vinto sabato contro il Pau e ha superato il Troyes in classifica. Le formazioni e le quote sono state annunciate, mentre i pronostici sono stati pubblicati. La partita si svolge in Francia e coinvolge due squadre della stessa divisione.

Vincendo sabato contro il Pau, il St. Etienne ha superato il Troyes in testa alla classifica di Ligue 2 ma l’ESTAC potrebbe riprendere comando se riuscisse a battere un Amiens SC che invece cercherà punti salvezza davanti ai propri tifosi, ai quali, con sole due vittorie in dodici tentativi, non ha dato molte soddisfazioni in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

