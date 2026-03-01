Amiens SC-Troyes lunedì 02 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Lunedì 2 marzo 2026 alle 20:45 si sfidano Amiens SC e Troyes in una partita di calcio. Il St. Etienne ha vinto sabato contro il Pau e ha superato il Troyes in classifica. Le formazioni e le quote sono state annunciate, mentre i pronostici sono stati pubblicati. La partita si svolge in Francia e coinvolge due squadre della stessa divisione.

Vincendo sabato contro il Pau, il St. Etienne ha superato il Troyes in testa alla classifica di Ligue 2 ma l’ESTAC potrebbe riprendere comando se riuscisse a battere un Amiens SC che invece cercherà punti salvezza davanti ai propri tifosi, ai quali, con sole due vittorie in dodici tentativi, non ha dato molte soddisfazioni in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Amiens SC-Troyes (lunedì 02 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Amiens SC-Clermont (lunedì 09 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiScontro salvezza tra Amiens SC e Clermont nel posticipo della ventiduesima giornata di Ligue 2. Contenuti e approfondimenti su Amiens. Discussioni sull' argomento Amiens SC-Troyes lunedì 02 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici; Stade Lavallois - AS Nancy Lorraine Pronostico e confronto quote 27.02.2026; Pau FC - AS Saint-Étienne Pronostico e confronto quote 28.02.2026; Montpellier HSC - Stade de Reims Pronostico e confronto quote 27.02.2026. Amiens, Hauts-de-France> Notre-Dame d'Amiens (1270) - The suggestive aura of the axial Lady's Chapel with 19th century furnishings and decoration. The Cathedral is the largest by volume in France (260,000 cu yd), more than double Notre Dame of Paris. - facebook.com facebook