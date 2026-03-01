Amici le pagelle della ventunesima puntata | l’ultimatum di Pettinelli e la lite con Zerbi e Cuccarini 3 Maria indecisa 6

Nella ventunesima puntata di Amici, andata in onda domenica 1 marzo 2026, si sono verificati diversi momenti significativi. Pettinelli ha consegnato un ultimatum agli studenti, mentre si è verificata una lite tra Zerbi e Cuccarini. Maria De Filippi ha mostrato indecisione nel suo intervento, e le pagelle hanno assegnato voti vari agli allievi, con un punteggio massimo di 6.

La ventunesima puntata di Amici, in onda domenica 1 marzo 2026 e come sempre condotto da Maria De Filippi, segna uno spartiacque netto nel percorso degli allievi. Il Serale non è più così lontano, anzi, e mette tutti sotto pressione, ragazzi, professori e persino la padrona di casa. I giudici speciali di puntata sono Irene Grandi, Don Joe, Giorgio Madia e Francesca Bernabini, mentre tra gli ospiti arrivano Bresh, Alessio Bernabei e Giusy Buscemi, impegnata nel lancio della nuova stagione di Vanina - Vicequestore a Catania. Ma più delle esibizioni, a colpire è il clima più nervoso e teso del solito che infatti sfocia in una lite che mette nel caos lo studio di Canale 5.