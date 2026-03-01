America 2026 | conferenza del professor Testi

Oggi si tiene l’ultimo incontro della rassegna ‘America 2026’ a Palazzo Blu di Pisa, dedicata alla storia e alla situazione attuale degli Stati Uniti. La conferenza, condotta dal professor Testi, approfondisce aspetti legati ai 250 anni dalla Dichiarazione di Indipendenza del 1776, evento che ha segnato la nascita della nazione. L’appuntamento riunisce pubblico e esperti interessati a riflettere sul passato e il presente degli Stati Uniti.

Appuntamento oggi con l’ultimo incontro della rassegna ‘America 2026’, il ciclo di conferenze a Palazzo Blu di Pisa sulla storia passata e presente degli Stati Uniti, a 250 anni dalla Dichiarazione di Indipendenza del 4 luglio 1776, che sancì la nascita della grande potenza mondiale. Il professor Arnaldo Testi, già professore ordinario di Storia Americana all’Università di Pisa e curatore della rassegna, tiene l’incontro dedicato a ‘Un popolo in armi: un diritto costituzionale degli americani?’. L’incontro parte da uno dei tratti specifici degli Stati Uniti: sono il primo paese al mondo per numero di armi da fuoco in mano ai civili, "armi piccole" come pistole, fucili, fucili d’assalto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - America 2026: conferenza del professor Testi Conferenza del professor Italo Farnetani su Gabriella ThéveninC'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9)... La conferenza del professor Italo Farnetani su Gabriella ThéveninArezzo, 18 febbraio 2026 – Il 25 febbraio 2026, alle ore 20, nel salone delle feste della Fondazione Thévenin in via Sassoverde 32, ad Arezzo, si... Emeritus Academy Lecture - Jane Hathaway Aggiornamenti e contenuti dedicati a America. Temi più discussi: America 2026: conferenza del professor Testi; Perù, Colombia, Brasile: per l’America Latina un 2026 di elezioni, con l’incognita Trump; Sanremo, la diretta della conferenza stampa; Corteva alla Conferenza di Bank of America: Separazione Strategica e Crescita. America: concluso a Tampa l’incontro degli organismi episcopali del Continente. Sul tappeto migrazioni, polarizzazione e sinodalitàI presidenti e i rappresentanti delle Conferenze episcopali dell’America si sono riuniti dal 14 febbraio fino a ieri, nella città di Tampa, in Florida (Stati Uniti), per rafforzare la comunione eccles ... agensir.it Attualità: la rassegna ‘America 2026’ prosegue con ‘Presidenza e separazione dei poteri’Pisa, 29 gennaio 2026 – Torna la rassegna ‘America 2026’, il ciclo di conferenze a Palazzo Blu di Pisa sulla storia passata e presente degli Stati Uniti, a 250 anni dalla Dichiarazione di Indipendenza ... lanazione.it Carissima Masih Alinejad, in queste ore festeggio anch'io, seppur distante, insieme a te. Grido e piango con te per questo momento di immensa gioia che l'#America e #Israele ci hanno regalato e hanno regalato al mondo intero, a quanti sta a cuore la libertà facebook È incredibile! Gli iraniani sono impazziti di gioia in queste ore per la morte del tiranno! Gridano e piangono di gioia nelle loro case e nelle strade! Si abbracciano, ballano, cantano! È davvero un evento straordinario. Cosa hai fatto #America! Cosa hai fatto #Isra x.com