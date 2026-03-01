Amaro pareggio del Messina a Favara agrigentini a segno nel recupero

Il Messina ha pareggiato 1-1 sul campo del CastrumFavara nella 26ª giornata di Serie D. La squadra siciliana ha trovato il gol nel recupero, mentre i padroni di casa sono andati in rete durante la ripresa. La partita si è conclusa con un risultato che lascia entrambi i team con un punto ciascuno.

Amaro pareggio (1-1) del Messina sul campo del CastrumFavara nella 26^ giornata del campionato di Serie D. La squadra giallorossa è stata agguantata dai rivali in pieno recupero e su rigore, quando già pregustava il sapore dell’intero prezios bottino. Inizio propositivo dei giallorossi, come. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Acquedotto Favara di Burgio, Aica sfida la Regione e Siciliacque: “Deve servire solo i cittadini agrigentini”L’azienda idrica dei comuni agrigentini ha inviato una nuova nota alla presidenza della Regione, all’assessorato all’Energia e al dipartimento acque... Il Lecco è indemoniato nel finale: a Trento è pareggio in pieno recuperoIl Lecco torna dal Briamasco di Trento solo con un pareggio, riacciuffato in extremis. Contenuti utili per approfondire Amaro pareggio. Temi più discussi: Pareggio amaro per il Città di Troina: rigori negati ed espulsione dubbia, finisce 0-0; La Reggina non può più sbagliare ma non sarà da sola: previsto un nuovo esodo di tifosi amaranto a Lamezia · ilreggino.it; Gela, passo avanti con le alternative trovate da Misiti. Messina, finale amaro. Il CastrumFavara replica a Touré e trova il pari al 95?I peloritani sfiorano la quinta vittoria esterna della stagione. Al 17? Touré interrompe un digiuno di cinque mesi con una splendida conclusione che si insacca sotto l’incrocio. I locali provano a rea ... messinasportiva.it ACR Messina beffato ancora, il Castrumfavara pareggia al 95?: la classifica resta preoccupanteSconfitta in casa e pareggio fuori. Il cammino del Messina dell’ultimo mese non si schioda da questi risultati. Così come al Granillo, anche a Favara arriva il pari, sempre per 1-1, e sempre con la be ... strettoweb.com - | Finisce senza reti la sfida del “Gobbato” tra Palmese e COS Sarrabus Ogliastra, un pareggio a occhiali che lascia l’amaro in bocca soprattutto ai padroni di casa, protagonisti di una prova - facebook.com facebook Un primo tempo che lascia l'amaro in bocca non tanto per il risultato, positivo grazie al gol del solito, straordinario Vergara, quanto per l'ennesimo infortunio che colpisce un Napoli già martoriato. Stavolta è il capitano, Di Lorenzo, a dover abbandonare il camp x.com