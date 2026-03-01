altro show azzurro a krynica bormolini fa doppietta seconda dalmasso

Nella località di Krynica in Polonia, la squadra italiana di snowboard parallelo ottiene due risultati di rilievo in Coppa del Mondo. Maurizio Bormolini conquista il suo secondo podio in due giorni, mentre Dalmasso si piazza tra i primi tre. La gara mette in evidenza la performance degli atleti italiani in questa tappa.

Altra giornata da sogno per la nazionale italiana di snowboard parallelo in Coppa del Mondo. In quel di Krynica, in Polonia, arrivano due podi azzurri, con Maurizio Bormolini che trova il secondo successo in due giorni in PGS. Il livignasco sta disputando una stagione da sogno, dove purtroppo è mancata solo la perla olimpica. Praticamente imbattibile sulle nevi polacche: dominati tutti i turni fino alla finale dove si è imposto sul tedesco Stefan Baumeister di nove centesimi. Terza piazza per lo svizzero Dario Caviezel. Con il successo odierno l’azzurro vola al comando di tutte le graduatorie di Coppa, a testimonianza di una stagione veramente incredibile da parte sua. 🔗 Leggi su Oasport.it

