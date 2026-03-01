All’Ucraina oltre 208 milioni da Erasmus+ in quattro anni tra mobilità libri e cooperazione
Dal 2022 a oggi Erasmus+ ha destinato all’Ucraina più di 208 milioni di euro per sostenere istruzione, formazione, gioventù e sport. Secondo i dati diffusi dalla Commissione europea, oltre 52 mila cittadini ucraini hanno partecipato ad attività di mobilità, potendo proseguire studi e incarichi professionali e mantenere un collegamento con il sistema accademico europeo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
