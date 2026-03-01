All’Ucraina oltre 208 milioni da Erasmus+ in quattro anni tra mobilità libri e cooperazione

Tra il 2022 e il 2026, l’Ucraina ha ricevuto oltre 208 milioni di euro dal programma Erasmus+ per finanziare progetti legati a istruzione, formazione, gioventù e sport. La somma comprende fondi destinati a programmi di mobilità, acquisto di libri e iniziative di cooperazione internazionale. Questi fondi sono stati assegnati nell’ambito di un sostegno continuativo da parte dell’Unione Europea.