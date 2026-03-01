Allegri scherza su Bartesaghi infortunato | È stato straordinario uscendo nel momento giusto

L’allenatore della squadra ha commentato con un tono scherzoso l’infortunio di un giocatore, affermando che è stato

Massimiliano Allegri scherza su Bartesaghi tentando di smorzare un po' la delusione per il suo infortunio in Cremonese-Milan: "È stato straordinario perché al suo posto è entrato Estupianin decisivo sul gol". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Battutona di Allegri: "Straordinario Bartesaghi, si è fatto male al momento giusto..."

Leggi anche: Muore a 18 anni investito da un’auto, l’influencer sciacallo su TikTok: “Sono sul posto giusto al momento giusto”

Una raccolta di contenuti su Allegri scherza.

Argomenti discussi: Romano fa il punto sul futuro di Bartesaghi: Il Milan ha tutta l'intenzione di premiarlo, per questo...

Massimiliano Allegri tira un sospiro di sollievo e scherza su Bartesaghi e l’InterIl derby sarà una partita meravigliosa, lì può succedere di tutto. L'Inter ha numeri incredibili, speriamo che domenica i numeri le vadano contro. sportal.it

Allegri: Come sta Bartesaghi? Ci ha fatto vincere lui. Derby con l'Inter meraviglioso, speriamo che...Il tecnico rossonero è intervenuto al termine della trasferta allo Zini valida per la 27ª giornata di campionato e risolta nel finale da Pavlovic e Leao ... tuttosport.com