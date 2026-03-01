alla milano fashion week la favola di laura biagiotti

Durante la Milano Fashion Week, sulla passerella della Maison viene riprodotto il grande portale del Castello, elemento simbolico della collezione. Sfilano diversi look che ripercorrono la storia e lo stile della stilista, creando un racconto visivo attraverso tessuti e dettagli. La presentazione si concentra sulla narrazione attraverso la moda, senza commenti o interpretazioni aggiuntive.

La fortezza in questione è il Castello Marco Simone, un monumento nazionale che ha più di mille anni e che ha ospitato il passaggio di grandi geni, uno fra tutti Galileo Galilei, e che da tempo è vissuto come casa dalla famiglia di Lavinia Biagiotti Cigna. È questo il punto di partenza della narrazione stilistica della collezione Autunno-inverno 202627 della maison. Dal grande portale del Castello ricreato in pedana escono i look, uno dopo l'altro, quasi come fossero le pagine di una storia, anzi, di una fiaba che si mescola alla realtà tutta da raccontare. Famiglia, arte, storia e tempo sono gli ingredienti salienti di questo racconto,... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

