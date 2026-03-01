Alireza Arafi | chi è l’uomo scelto da teheran per guidare il post-khamenei

Alireza Arafi è stato indicato come il successore designato a Teheran per guidare l’istituzione religiosa dopo la morte di Ali Khamenei. Arafi è un Ayatollah e attualmente ricopre ruoli di rilievo all’interno della guida religiosa iraniana. La sua nomina rappresenta un passaggio importante nel panorama politico e religioso del paese, che ha visto Khamenei al potere dal 1989.

Morto un Ayatollah se ne fa un altro, o quasi. Ali Khamenei era il dittatore più longevo al potere al mondo, in carica dal 1989. La sua morte- confermata infine nella mattina del 1° marzo anche dalla tv di stato iraniana- ha portato questa mattina alla designazione del successore ad interim: l’Ayatollah Alireza Arafi. Un triumvirato a capo (di quel che resta) della Repubblica Islamica. Sarebbe ingenuo pensare che la morte di Khamenei abbia colto di sorpresa i vertici della Repubblica Islamica. Se non altro perché, al di là di ogni possibile speculazione, la Guida Suprema era un uomo di 86 anni con una fitta cartella clinica, e perché il Nizam è un sistema pensato per perpetuare sé stesso e sopravvivere a chiunque, persino all’uomo più potente del paese. 🔗 Leggi su It.insideover.com

