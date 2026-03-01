Alimenti non tracciati e confezioni scadute | denunciato commerciante

Un commerciante è stato denunciato dopo aver scoperto alimenti non tracciati e confezioni scadute tra gli scaffali del suo negozio. Le autorità hanno controllato le esposizioni, trovando che dietro le confezioni visibili al pubblico si celavano irregolarità di vario genere, con prodotti potenzialmente non sicuri per i consumatori. Le verifiche hanno portato alla denuncia del commerciante per le irregolarità riscontrate.

Scaffali apparentemente in ordine, ma dietro le confezioni esposte al pubblico si nascondevano irregolarità di diversa natura. È il quadro emerso da un controllo della polizia locale - come si legge oggi sul quotidiano La Sicilia - in un negozio di generi alimentari a ridosso del terminal degli.