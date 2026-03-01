Ali Khamenei guida suprema dell’Iran è stato ucciso

Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato la morte di Ali Khamenei, guida suprema dell’Iran, che ha governato per quasi... La notizia ha fatto il giro del mondo, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sulle reazioni ufficiali. La sua scomparsa rappresenta un cambiamento importante per il paese e per la regione. Le autorità iraniane non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

Teheran ha confermato domenica la morte della guida suprema Ali Khamenei, massima carica religiosa e amministrativa dell’Iran, nell’operazione militare israelo-statunitense. Annunciata sabato da Donald Trump, la morte di Khamenei è stata confermata dalla televisione di stato iraniana. La morte di Ali Khamenei era stata annunciata sabato da Donald Trump, che aveva scritto sul suo social media Truth Social: Ali “Khamenei, una delle persone più malvagie della storia, è morto”. E ha aggiunto: “Non è riuscito a sfuggire ai nostri servizi segreti e ai nostri sistemi di sorveglianza avanzati”. I bombardamenti continueranno “per tutta la settimana”, ha proseguito Donald Trump, secondo cui il popolo iraniano ha ora la sua “più grande opportunità” di “riprendere” il controllo del paese. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Iran, ucciso Ali Khamenei: recuperato il corpo della guida suprema del regimeLa Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei, sarebbe stata uccisa nei raid condotti da Israele e Stati Uniti su Teheran e che, come confermato da Canale...

Ali Khamenei: chi è la Guida Suprema dell’IranPiù volte dato per morto, frequentemente oggetto di speculazioni visto il suo ruolo cruciale, l’ayatollah Ali Khamenei, 86 anni, è la Guida suprema...

