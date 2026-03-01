Aiuto sono stato derubato A 17 anni in fuga col Rolex da 100mila euro rubato | bloccato dai carabinieri

Un ragazzo di 17 anni si presenta in un negozio di Riccione per visionare un Rolex del valore di oltre 100mila euro. Dopo aver preso l’orologio, corre verso l’uscita con l’orologio tra le mani. I carabinieri sono intervenuti e lo hanno fermato poco dopo. L’adolescente aveva dichiarato di essere stato derubato e aveva tentato di scappare con il prezioso orologio.

Riccione, 1 marzo 2026 – Si presenta all’appuntamento come 'perito' incaricato di visionare l'orologio, prende in mano un Rolex da oltre 100mila euro e scappa verso l’uscita. La fuga dura pochi metri. I carabinieri lo bloccano fuori dal locale. In manette finisce un 17enne domiciliato a Roma. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri della compagnia di Riccione durante un servizio di pattuglia a piedi nel centro di Cattolica. I militari sono stati richiamati dalle urla provenienti dall’interno di un locale. Poco dopo hanno visto un ragazzo che tentava di allontanarsi velocemente. Lo hanno fermato nonostante cercasse di divincolarsi per sfuggire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Aiuto, sono stato derubato”. A 17 anni in fuga col Rolex da 100mila euro rubato: bloccato dai carabinieri Leggi anche: Rubato tre anni fa a Orvieto, il cane è stato ritrovato dai carabinieri forestali nel Reatino Forte dei Marmi: 80enne rapinato del Rolex da 100mila euroFORTE DEI MARMI (LUCCA) – Un imprenditore di Prato di circa 80 anni è stato rapinato nei giorni scorsi a Forte dei Marmi.