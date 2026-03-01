Aggressione in Città Alta | sfonda il parabrezza a colpi di manubrio Mamma e figlia barricate nell’auto

In Città Alta, una donna di 24 anni ha aggredito madre e figlia in via della Boccola, sfondando il parabrezza dell’auto con un manubrio. La scena è durata circa quindici minuti, durante i quali madre e figlia si sono barricate all’interno del veicolo. L’intervento delle forze dell’ordine è arrivato solo dopo il lungo periodo di tensione.

L'AGGRESSIONE. Madre e figlia assediate in auto da una 24enne in via della Boccola: 15 minuti di terrore prima dell'arrivo della polizia. Denunciata per danneggiamento e minaccia aggravata. «Abbiamo vissuto momenti di terrore, ci siamo chiuse nella nostra auto mentre la ragazza, salita in ginocchio sul cofano, continuava a colpire il parabrezza con un manubrio da palestra fino a sfondarlo». Una mattina da incubo quella vissuta sabato 28 febbraio da una donna residente in Città Alta che, alle 7.30, stava accompagnando la figlia diciottenne a scuola. «Eravamo in via della Boccola – racconta – quando, arrivate allo slargo con via del Vagine, ci siamo trovate la strada bloccata da una Panda bianca.