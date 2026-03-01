aggrediscono vigilante che chiede di spegnere le sigarette scattano denunce

Due giovani di 21 e 24 anni sono stati denunciati dai carabinieri a Carinaro, nel Casertano, dopo aver aggredito una guardia giurata che aveva chiesto loro di spegnere le sigarette. L’episodio è avvenuto nel locale in cui stavano trascorrendo la serata. La guardia è stata colpita durante il confronto con i due ragazzi, che ora sono sotto inchiesta.

Tempo di lettura: < 1 minuto Due giovani di 21 e 24 anni sono stati denunciati dai carabinieri a Carinaro, nel Casertano, con l’accusa di aver picchiato una guardia giurata che aveva chiesto loro di non fumare nel locale in cui stavano passando la serata. I fatti sono avvenuti la sera del 22 febbraio, quando i carabinieri della stazione di Gricignano d’Aversa sono arrivati nel fast food, molto frequentato, chiamati dai responsabili in seguito ad un’aggressione di cui era rimasta vittima la guardia giurata addetta alla vigilanza del locale. Sul posto i militari non hanno trovato i due presunti aggressori, che si erano dileguati: hanno così avviato le indagini parlando con la presunta vittima, con numerosi testimoni e visionando le telecamere di videosorveglianza interne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

