Agente aggredito in carcere L’Osapp contro il silenzio della politica | Dove sono i parlamentari del Sud?

Un agente è stato aggredito in un carcere di Lecce, situazione che ha portato l'Osapp a chiedere un intervento urgente. La sigla sindacale sottolinea il silenzio della politica e si rivolge ai parlamentari del Sud, evidenziando l’assenza di risposte. La questione del sovraffollamento nell’istituto di Borgo San Nicola rimane al centro delle richieste di intervento immediato.

LECCE – Ennesima aggressione nel carcere di Lecce: la denuncia l’Osapp che ora chiede un tavolo tecnico ministeriale per il problema del sovraffollamento nell’istituto di Borgo San Nicola. Un agente, secondo quanto riferito dall’Organizzazione sindacale autonoma della polizia penitenziaria. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Detenuto aggredisce un agente, calci all'addome per tornare in cella: in carcere anche il fratello che per protesta spacca uno sgabelloPORDENONE - Insofferenti a qualsiasi regola. Anche in carcere. Due fratelli egiziani di 19 e 20 anni - uno sottoposto a misura per resistenza e l’altro per le rapine ai ragazzi in stazione ... ilgazzettino.it

Violenza in carcere: detenuto spegne una sigaretta sul viso di un agenteVICENZA – Ancora tensione all’interno della casa circondariale berica. In meno di 24 ore, tra mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio, tre agenti della polizia penitenziaria sono stati vittime di due ... nordest24.it

https://www.ondatv.tv/cronaca/carcere-inumano-agente-aggredito-e-detenuto-ingerisce-candeggina-entrambi-in-ospedal ++++++ aggiornamento in ospedale altri due detenuti, uno per aver preso a calci una porta del penitenziario e un altro per aver avviato lo - facebook.com facebook

È stato dimesso dall'ospedale delle Molinette l'agente di #polizia del reparto mobile di Padova aggredito ieri a #Torino durante il corteo pro Askatasuna. La prognosi è di 20 giorni. x.com