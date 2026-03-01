L’Alta Valtellina si trova a piangere la perdita di Marika e Alberto, due persone scomparse improvvisamente. La giornata di ieri è stata segnata dal lutto e dalla commozione, con molti che si sono riuniti per ricordare gli anni trascorsi insieme e l’impatto che hanno avuto sulla comunità. La notizia della loro scomparsa ha suscitato grande dolore tra amici e conoscenti.

L’Alta Valtellina piange Marika e Alberto. Quella di ieri è stata una giornata di lutto per tutta l’Alta Valle, in particolare per le comunità di Grosotto e di Bormio, che hanno partecipato in maniera massiccia ai funerali di Marika Mascherona e Alberto De Maron, i due giovani scialpinisti morti tragicamente nella mattinata di giovedì, dopo il crollo di una cornice di neve mentre stavano facendo scialpinismo sul monte Cornaccia. Un’altra tragedia per la comunità dell’Alta Valtellina che, nel maggio del 2024, ha perso, sempre in montagna, tre altri suoi giovanissimi figli: Luca Piani, Alessandro Pozzi e Simone Giacomelli, i tre militari del Sagf morti nel corso di un’esercitazione in Valmasino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Addio Marika e Alberto: "Ricordiamo gli anni vissuti intensamente"

Cento anni vissuti intensamente: nonna Netta festeggia con figli e nipotiSAN MICHELE SALENTINO - San Michele Salentino ha celebrato i cento anni di Maria Antonia Cassese, per tutti nonna Netta, condividendo con la sua...

Addio a Maria Sole Agnelli: 100 anni vissuti con coraggio, stile e discrezioneCento anni di eleganza, passione e impegno civile: la contessa Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato Gianni Agnelli, è morta nella villa...

Approfondimenti e contenuti su Addio Marika.

Temi più discussi: Addio Marika e Alberto: Ricordiamo gli anni vissuti intensamente; Oggi l'ultimo saluto a Marika Mascherona e Alberto De Maron; Addio a Marika Mascherona e Alberto De Maron; Grosotto, l’addio commosso ad Alberto, giovane scialpinista ucciso da una valanga.

Tragedia Bianca in Alta Valtellina: Addio a Marika e Alberto, Travolti sul Monte CornacciaVALDIDENTRO (SONDRIO) - Il silenzio assordante della neve ha avvolto oggi le cime dell'Alta Valtellina, trasformando una giornata di sole in un ... dailyexpress.it

Marika e Alberto, chi erano i due 20enni uccisi dalla valanga in Valtellina. L'amico salvo per una fotoSono stati travolti e uccisi da una valanga Marika Mascherona e Alberto De Maron, lei maestra di sci, lui appassionato della montagna che insieme ad un amico erano andati sul Monte ... ilmessaggero.it

Grosotto, l’addio commosso ad Alberto, giovane scialpinista ucciso da una valanga La comunità riunita nella chiesa di Chiesa di Sant’Eusebio per salutare il 25enne travolto da una valanga sopra Cancano insieme a Marika Mascherona #laprovinciaunicatv #t facebook