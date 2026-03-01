Ad Agrichef si sfidano i cuochi contadini | in gara anche due agriturismi forlivesi

Ad Agrichef, l’evento organizzato da Turismo Verde di Cia-Agricoltori Italiani, si sfidano i cuochi contadini provenienti da diversi agriturismi, tra cui due di Forlì e provincia. L’istituto alberghiero Pellegrino Artusi di Riolo Terme si sta preparando a ospitare la competizione, che si svolgerà nel 2026 e mira a mettere in mostra la cucina rurale e i prodotti locali.

L'istituto alberghiero Pellegrino Artusi di Riolo Terme si prepara ad accendere i fornelli per l’edizione 2026 di Agrichef, l’evento promosso da Turismo Verde di Cia-Agricoltori Italiani che valorizza la cucina contadina e i prodotti agricoli del territorio. Tra i protagonisti attesi anche. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Ex macello di Vignola, due cuochi si sfidano a colpi di polpette e hamburgerI giovani si stanno confermando grandi consumatori di carne, a cominciare da chi, magari per ragioni di fitness, privilegia le proteine di origine... Cucina italiana patrimonio Unesco, festa tra i cuochi contadini di Coldiretti – Il video(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2025 I cuochi contadini, insieme agli agricoltori di tutta Italia, festeggiano l’iscrizione della cucina italiana...