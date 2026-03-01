Acf anticipata la 20° giornata di Campionato

La 20ª giornata del campionato di calcio femminile è stata anticipata e si svolgerà sabato 21 marzo 2026. La partita tra San Marino Academy e ACF Arezzo, originariamente programmata in un'altra data, si giocherà quindi in anticipo rispetto al calendario previsto. La decisione riguarda solo questa gara e non influisce sulle altre partite del torneo.

Arezzo, 1 marzo 2026 – . San Marino Academy - ACF Arezzo si giocherà sabato 21 marzo 2026. ACF Arezzo comunica che la gara tra ACF Arezzo e San Marino Academy, valevole per la 20ª giornata del Campionato di Serie B Femminile è stata selezionata dalla Divisione Serie B per essere disputata nell'anticipo di giornata. Come previsto dal regolamento, una partita per ogni turno di campionato viene scelta dalla Divisione per essere anticipata al sabato. Per le amaranto si tratta del terzo anticipo per questa stagione. Il match di ritorno tra ACF Arezzo e San Marino Academy si giocherà quindi sabato 21 marzo 2026, alle ore 14:30, presso il Campo Sportivo Statale "Acquaviva" nella Repubblica di San Marino.