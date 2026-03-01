Accoltellato alla coscia | volevano rapinargli lo scooter

Un giovane di 19 anni di Minturno è stato trasportato in ospedale con una ferita alla coscia. I carabinieri di Secondigliano sono intervenuti nel pronto soccorso del CTO, dove il ragazzo era stato portato dopo essere stato accoltellato. La vittima ha riferito che l’aggressione era legata a un tentativo di rapina dello scooter.

I carabinieri della stazione di Secondigliano sono intervenuti nel pronto soccorso del CTO per un 19enne di Minturno (LT) ferito. Sconosciuti lo avrebbero colpito alla coscia con 3 coltellate, durante un tentativo di rapina dello scooter. L'atto criminoso sarebbe accaduto in via Limitone d'Arzano.