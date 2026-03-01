A Savignano un finanziamento di mezzo milione per mettere in sicurezza otto sottopassi

A Savignano sul Rubicone, il Comune ha ricevuto un finanziamento di 560 mila euro da Unica Reti Spa per mettere a norma e adeguare otto sottopassi cittadini. La somma è destinata alla messa in sicurezza delle strutture che attraversano le zone urbanizzate. L'intervento riguarda specificamente otto sottopassi nel territorio comunale.

Parallelamente, l’Amministrazione comunale sta procedendo a una verifica puntuale e progressiva delle criticità emerse a seguito delle copiose piogge che hanno interessato le scorse settimane Un finanziamento di 560 mila euro per mettere a norma e adeguare otto sottopassi cittadini arriva al Comune di Savignano sul Rubicone grazie al lavoro di Unica Reti Spa. La corposa somma è stata assegnata al Comune nell’ambito dell’Ordinanza commissariale n. 57 – Piano speciale ricostruzione, per provvedere all’adeguamento e alla messa a norma di otto sottopassi strategici per la mobilità urbana. Un risultato che Unica Reti ha intercettato nell’ambito di un percorso di gestione delle acque meteoriche, comunemente dette “fogne bianche”, e delle acque di pioggia, avviato già nel 2015. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

