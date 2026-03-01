A che ora partono Paris e gli azzurri oggi superG Garmisch 2026 | n di pettorale tv streaming

Oggi a Garmisch si svolge il superG maschile valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, con partenza prevista per la mattina. La gara coinvolge gli atleti francesi e italiani, che si sfidano sulla pista in condizioni di neve e visibilità variabili. La competizione sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming, con i dettagli sui numeri di pettorale e gli orari di partenza.

Domenica 1° marzo andrà in scena il superG maschile di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Spazio alla seconda e ultima gara del fine settimane in terra tedesca, condizionato dalle alte temperature, come si è già visto durante la discesa libera del sabato. Appuntamento alle ore 11.15 sulle nevi della Baviera, per una prova all’insegna della velocità sulla mitica Kandahar, dove diversi atleti possono ambire alla vittoria e a un piazzamento sul podio. In casa Italia riflettori puntati in particolar modo su Dominik Paris, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, ma proveranno a brillare anche l’eterno Christof Innerhofer e l’arrembante Florian Schieder, senza dimenticarsi di Benjamin Jacques Alliod, Gugliemo Bosca e Matteo Abbruzzese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora partono Paris e gli azzurri oggi, superG Garmisch 2026: n. di pettorale, tv, streaming A che ora partono Paris, Franzoni e gli azzurri oggi, superG Wengen 2026: n. di pettorale, tv, streamingVenerdì 16 gennaio andrà in scena il superG maschile di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. A che ora partono Paris e gli azzurri oggi nel superG, Livigno 2025: n. di pettorale, tv, streamingSabato 27 dicembre andrà in scena il superG maschile di Livigno, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Tutti gli aggiornamenti su Paris. Temi più discussi: Gli orari del Gran Premio PT della Thailandia; MotoGP, domenica alle 9 il gran finale in Thailandia; A che ora finisce Sanremo stasera? Gli orari della terza serata di giovedì 26 febbraio; A che ora parte Sofia Goggia oggi, discesa Soldeu 2026: n. di pettorale, programma preciso, tv. A che ora partono Lara Della Mea e le azzurre oggi, slalom femminile Olimpiadi: n. di pettorale, tv, streamingLara Della Mea tornerà in gara alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 dopo aver accarezzato il podio nel gigante disputato domenica: quarto posto ... oasport.it A che ora partono Alex Vinatzer e gli azzurri oggi nello slalom delle Olimpiadi: n. di pettorale, tv, streamingQuattro italiani prenderanno parte allo slalom maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, penultima gara del programma di sci alpino per ... oasport.it Il Paris Saint-Germain tira 22 volte in casa del Le Havre, ma sbaglia un rigore con Desiré Doué e segna soltanto con Bradley Barcola, al 9° gol stagionale in Ligue 1 Per la squadra di Luis Enrique è una vittoria fondamentale per approfittare del pareggio del x.com UFFICIALE EUROLEAGUE Sospesa Hapoel Tel Aviv vs Paris Basketball. La nota di Euroleague. facebook