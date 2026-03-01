Oggi il superG maschile della Coppa del Mondo 2025-2026 si svolge a Garmisch Partenkirchen, in Germania, e inizia alle 11. Giovanni Franzoni, con il pettorale numero 5, sarà in gara e la prova sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming.

Il superG maschile della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, previsto domenica 1° marzo a Garmisch Partenkirchen (Germania), prenderà il via alle ore 11.15, con nove azzurri al cancelletto di partenza, tra i quali Giovanni Franzoni. Giovanni Franzoni, essendo inserito nel primo gruppo di merito, poteva ricevere in sorte un pettorale tra il 6 ed il 15: l’azzurro scatterà proprio con il numero 15. Dato che tra i numeri 1 e 15 l’intervallo di partenza è di 2’00”, l’italiano, al netto di ulteriori interruzioni, scatterà alle ore 11:43:00. 11.15 SuperG maschile Garmisch Partenkirchen (Germania) – Diretta tv su Rai 2 HD Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora parte Giovanni Franzoni oggi, superG Garmisch 2026: n. di pettorale, tv, streaming

