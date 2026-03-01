A che ora lo sci alpino oggi | startlist superG Soldeu e Garmisch tv streaming

Oggi, nello sci alpino, si svolgono le gare di superG a Soldeu e Garmisch. La startlist indica gli atleti che si sfideranno sulla neve, mentre la trasmissione sarà visibile in diretta sia in tv che in streaming. La giornata sarà all’insegna della velocità e delle abilità tecniche, con gli atleti pronti a mettere in mostra le loro capacità sui tracciati.

L'ebbrezza della velocità e la bravura nell'interpretare le parti tecniche dei tracciati caratterizzeranno la domenica del Circo Bianco. La Coppa del Mondo di Sci alpino riporta in pista uomini e donne per concludere il primo fine settimana post olimpico. In programma il secondo SuperG femminile a Soldeu, partenza alle 10:15, e il SuperG di Garmisch, il via sarà alle 11:15. Sofia Goggia è chiamata all'immediata reazione dopo il sesto posto ottenuto nella gara di ieri. L'azzurra conserva ancora il primato nella classifica di specialità, ma ha ridotto sensibilmente il suo vantaggio nei confronti della neozelandese Alice Robinson, ieri seconda alle spalle dell'incontenibile Emma Aicher.